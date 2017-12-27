الشورى: وافقنا على تطبيق رسوم تأشيرات الخروج والدخول إلى المملكة

نايف السالم(صدى):

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، إن المجلس شرع في جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم الأربعاء، بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة.

وأضاف أن المجلس وافق خلال الجلسة على ما ورد في الجدولين المرفقين لكتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 921 وتاريخ 20 /3 / 1438هـ , المتضمنين بيان نوع التأشيرة والجهة المختصة، وكيفية تحصيل الرسوم , ومدة البقاء في المملكة , وذلك بعد تعديلهما .

وأكد أن المجلس وافق على اعتبار جميع القادمين للعمرة بعد تاريخ 1 /1 / 1438هـ، قادمين للمرة الأولى ما لم يثبت لدى الجهات المختصة أنه سبق لأي منهم القدوم لذلك الغرض .

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.