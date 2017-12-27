شركة سيمينس تعلن وظائف هندسية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة بمدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تصاميم نظام إدارة المباني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والإلكترونية).

– مستشار مبيعات- تقنيات البناء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، والتكنولوجيا)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مخطط أول- مشروع المترو: الدرجة الجامعية في الهندسة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط هنا .