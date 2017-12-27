عودة 40 ألف ليبي إلى ” تاور غاء “

طرابلس(صدى):

سمحت الحكومة الليبية لنحو 40 ألف ليبي، العودة إلى بلدتهم ” تارو غاء ” التي طردوا منها قبل نحو 6 أعوام على يد معارضين سابقين للرئيس الليبي السابق معمر القذفي، الأمر الذي دفعهم للعيش داخل مخيمات ومناطق إيواء.

وقالت الحكومة الليبية، إن العائلات التي نزحت من ” تاور غاء ” البلدة التي تعرضت للنهب إبان الإطاحة بنظام القذافي العام 2011، سيسمح لها بالعودة إلى ديارها فبراير المقبل بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام، الأمر الذي يعد خطوة مهمة نحو المصالحة في ليبيا المقسمة بين فصائل متنافسة ومجتمعات وقبائل وحكومتين منذ الاطاحة بالقذافي.

” تاو رغاء ” محطة انطلاق معارضي القذافي للهجوم على مصراته، الأمر الذي كان سبباً مقنعناً للمعارضين على طرد سكانها الـ 40 ألفاً، وتهجيرهم منها منذ العام 2011، قبل أن ينهب المعارضين منازلها.