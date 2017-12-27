عضو مجلس الشورى تطالب بإلغاء صندوق التنمية العقارية

عادل الحربي(صدى):

قالت الدكتورة فاطمة القرني، عضو مجلس شورى، إن صندوق التنمية العقارية متأرجح الوجود، ويقف على قواعد مهزوزة، مشيرة إلى أن دوره أصبح بمثابة استشاري للمواطن، مطالبة بإلغاء صندوق التنمية العقارية، إثر فقدانه دوره الرئيسي الذي تم تأسيسه من البداية باعتباره أحد خيارات المنتجات السكنية.

وأضافت ” القرني ” ، أن صندوق التنمية العقارية متأرجح الوجود، ويقف على قواعد مهزوزة، مشيرة إلى أن دوره أصبح بمثابة استشاري للمواطن، في الدرجة الأولى، وذلك بشهادة مسؤوليه أنفسهم.

وتابعت عضو مجلس الشورى، أن إذا لم يتبقى من مهام الصندوق سوى دوره الاستشاري والتحصيلي، فلماذا لا يستعاض عنه بمكتب تحصيل قروض يتبع لوزارة الإسكان، ويكتفى فيما يتعلق باستشارات التمويل بما تؤديه وزارة الإسكان حاليًا ضمن ما يتصدر واجهة موقعها الإلكتروني من أنشطة مسارات التملك، واتحاد الملاك.