واشنطن تنفذ أولى عقوباتها ضد الأمم المتحدة

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة، تطبيق إجراءاتها العقابية ضد رافضي قرارها بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ حيث اقتطعت 285 مليون دولار من إجمالي إسهامها في ميزانية الأمم المتحدة خلال عام 2018.

وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة عبرت عن غضبها من التصويت على القرار وقالت إن بلادها تدعم المنظمة الأممية بسخاء وتتوقع أن تنصاع المنظمة للإرادة الأمريكية.

ورفض قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، بأغلبية 128 صوتًا ضد 9 أصوات فقط بينهم أميركا وإسرائيل.