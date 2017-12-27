5 معلومات غريبة عن مونديال 1930

ماجد محمد(صدى):

تعتبر بطولة مونديال 1930 والتي أقيمت في الأوروغواي هي أول بطولة كأس عالم تُقام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يرجع الفضل في ذلك إلى الفرنسي جولييه ريميه رئيس الاتحاد والذي قرر إقامة بطولة دولية تجمع ما بين المنتخبات من جميع أنحاء القارات في العالم .

وشارك في هذه البطولة 13 منتخبًا بواقع 7 منتخبات من أميركا الجنوبية و4 من أوروبا ومنتخبان من أميركا الشمالية، حيث كانت المنتخبات المشاركة هي ” بيرو، المكسيك، تشيلي، الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، باراجواي ” .

في حين شارك من أوروبا: ” بلجيكا، رومانيا، فرنسا، يوغسلافيا ” .

وسافرت الفرق المشاركة في البطولة إلى الأوروغواي عن طريق الإبحار في المحيط الأطلنطي نظرًا لعدم انتشار القدرة المالية وقتها على السفر بالطائرة وكان السفر عن طريق البحر هو الأرخص سعرًا .

ويذكر إنه حدث نزاع ما بين الأرجنتين والأوروغواي قبل انطلاق البطولة فتم استخدام كرتين من نوع مختلف في مباراة المنتخبين في بطولة كأس العالم.

وحصل المنتخب الأوروغوياني على بطولة المونديال وقتها بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني برباعية مقابل هدفين.