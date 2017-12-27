مصر.. الإعدام شنقا للمتهمين في قضية ” أنصار بيت المقدس “

القاهرة(صدى):

حكمت محكمة شرق القاهرة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، على 10متهمين بالإعدام شنقًا، في قضية ” أنصار بيت المقدس 3 ” ، المتهم فيها القيادي بالتنظيم هشام عشماوي، وشادي المنيعي وكمال علام،

وتضم أوراق القضية المقيدة برقم 2 لـسنة 2016 جنايات شرق، عدة عمليات إرهابية نفذها عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، على رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، استهدفت 155 هدفًا متنوعًا ما بين ضباط، وأفراد شرطة ومباحث، وتفجير منشآت دبلوماسية وأمنية بواسطة سيارات مفخخة.

وأوضحت التحقيقات أن عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في 5 أغسطس 2014، استهدفوا قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح في مصر، وفى 18 مارس 2015، اغتالت العناصر النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين.

كما قتلت العناصر الإرهابية المواطن القبطي ” وليام بايرون هالندرسون ” ، عمدا، لسرقة سيارة مملوكة له، ونفذت عملية تفجير مبنى القنصلية الإيطالية في 11 يوليو 2015، فضلًا عن تورطهم في محاولة اغتيال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن طريق زرع عبوة ناسفة تم لصقها أسفل سيارته.