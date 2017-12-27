بالفيديو.. بيع فيراري 360 مودينا الليموزين بسعر تجاوز 100 ألف دولار

روما(صدى):

أشهر سيارات فيراري 360 مودينا التي ظهرت مؤخراً تتمثل في هذه النسخة التي حولت لليموزين ونراها هنا والتي لم تقطع سوى مسافة بسيطة وبيعت بسعر يبلغ 100 ألف دولار تقريباً. وكما يبدو فقد أخذ أحدهم السيارة وقام بتقطيعها لنصفين وأضاف طول جديد ليحولها لسيارة ليموزين وأعاد تصميم مقصورة السيارة الداخلية وهي النسخة الوحيدة من نوعها في الولايات المتحدة وبلغ سعرها على eBay قرابة 104 ألف دولار.

وتتسع السيارة لسبعة ركاب وتتميز بسقف قابل للفتح وفرش جلدي مطرز وشاشات بلازما في الداخل ولم تقطع السيارة سوى مسافة 31.801 ميل وهو أمر جيد باعتبار أنها سيارة موديل 2003 وتحمل السيارة محرك سعة 3.6 لتر V8 بدون شاحن توربيني بقوة 395 حصان .

كما تم تعديل تعليق السيارة ولم يتم الاعلان عن وزن السيارة الجديد بعد زيادة طولها ولكنها أثقل بالتأكيد من السابق كما تأتي بأبواب مقصية مع تطريز أصفر للمقاعد الخلفية .