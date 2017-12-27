رجل يقتل طفلة لفتح كنز فرعوني في مصر

القاهرة(صدى):

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا في مصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم ” أحمد. م ” مزارع 54 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات في جريمة ذبح الطفلة “حليمة موسى” البالغة من العمر 7 أعوام.

وحاول المتهم ادعاء الجنون خلال استجوابه بسرايا النيابة العامة بقنا، قائلًا إن أحد السحرة الأفارقة أمره في رؤيا بالمنام بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل المهجورة وذبح الطفلة الضحية كقربان للجان لمنع لعنة الفراعنة للحصول على كنوز أكبر مقبرة فرعونية بمركز دشنا في قنا.

وقال موسى محمد والد الطفلة خلال تحقيقات النيابة إن ابنته خرجت لشراء حلوى يوم الجمعة الماضي ولم تعد، وبحث أفراد العائلة عنها بالقرية والقرى المجاورة، ومن الغريب أن الجاني كان يشاركنا عملية البحث عن الضحية رغم وجود خلافات مالية وشخصية معه منذ سنوات، إلى أن عثر على جثمانها داخل أحد المنازل المهجورة بعد 18.