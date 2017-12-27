” الخضيري ” ينصح ببدائل للتوفير بعد تطبيق القيمة المضافة
وجه عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري نصيحة جانبية للمواطنين في ظل شكواهم من الارتفاع الذي تشهده الأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة .
وعلق ” الخضيري ” ببدائل توفر ميزانية المنزل لكل مواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” اضبط مصروفك واقتصد واستغن عن الكماليات واشياء الترف وجهز طعامك بنفسك وسيكون بربع التكلفة ، ولا تدفع ها للمطاعم والمقاهي .. كوب القهوة بريال! ، قم بصيانة منزلك بنفسك بأشياء كثيرة ” .
وحذر عالم المسرطنات فهد الخضيري ، من المحلات التي لا تحمل ضريبة ولا تسجلها لتخدع المواطنين بأسعارها قائلًا ” وعندما يطالبك محل بالضريبة تأكد أن الفاتورة بها رقم ضريبة لأن بعض المحلات ليس عليه ضريبة ولَم يسجل ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب حلو
أنا عندي تعليق مهم بشأن التوفير
بس ياخذ وقت
إن شاءالله أفضى اليلة
وأكتبه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعآ
طرق التوفير كثيرة
خاصة فاالمنازل
وسبق وشرحتها بحدى التعليقات
لكن طريقة توفير البنزين
هذي كلكم بتدعون لي
وأنصحكم بأتباعها🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 1 ساعة
والله قهر تكتب وتتعب
وينبلع التعليق😨😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص بطلنا
مني بعلق فذا الخبر
دبروا أعماركم
وفروا ولا لاجعلكم توفرون😡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22605 ] نشر منذ 53 دقيقة
صادق الخضيري
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 35 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
ياشباب آبعطيكم عدة نصايح
كنت أبكتبها فاالصحيفة
لكن كتبت وتعبت وانبلع التعليق
لذا
أبكتبها لكم هنا فاالقروبات
وأنسخها وأحاول أعادة أرسالها للصحيفة
أولآ بشأن الكهرباء
تأكدوا من طبالين الكهرباء خاصةالأخوان الي ساكنين جمب محلات ومولات تجارية
لأنه صار في غلط
وصار معي أنا شخصيآ
الطبلون سكني ونزلت لي فاتورة تجارية بمبلغ ضخخخخخم
بس تلاحقت الأمر ورحت الشركة وعدلنا الوضع وبكرة الخميس يسقطون المبلغ الكبير
الشي الثاني
مو شرط تشتغل مكيفات البيت كلها
حاول تجتمع مع أهلك وعيالك فغرفة وحده
منها تاخذون عهد ببعضكم ومنها توفرون.
الشي الثالث غير اللمبات الي تستهلك كهرباء
في فاالمحلات لمبات أستهلاك أقل
والسخانات مو شرط تشتغل٢٤ساعة
السخان يحتفظ بسخونةالمياة بداخله لفترات طويلة
الشي الرابع إذا عندك حوش او سطح ومحد كاشف عليك من الجيران
فحاول تسوي لك جلسة مع العائلة فاالحوش او حتى فوق السطح
حتى وأجعل منها للنوم إيضآ أنت وعيالك
فاالبراد وهواء ربي ومنظر السماء
منها ترتاح نفسيآ ومنها إيضآ توفير
ولمبات السطح والحوش والغرف مو شرط تشتغل كلها
وشكرآ.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 34 دقيقة
نجي للبنزين:
من المعروف إن تانكي البنزين فاالسيارة من يوم ينزل تحت النص تبدأ السيارة بأستهلاكه بسرعه
بعكس يوم يكون فل
والسبب يعود لضغط الهواء فاالتانكي والي يكون من بخار البنزين
فيدفع البنزين بقوة لبخاخات المكينة
بعكس لاصار فل نسبة ضغط الهواء تكون أقل
لذلك نصيحة خل تانكي السيارة فل
ولا نزل للثلث فرح فلل ثاني مره
ماتكلفك 10او15ريال
ماتحس فيها
وعود نفسك على ذا النظام
لاتخلي الأمبير يوصل للنص
منها توفر ومنها ماتحس باالقيمة
جربوا وبتشكروني.
الشي الثاني
طبعآ أنا مجربه فسيارتي
مدري عن سياراتكم انتوا
لكن هذا الزيت رقم 10حق علب الدركسون
الزيت الأحمر ابوخمسة ريال
هذا بعد ماتعبي تانكي السيارة فل
تصبه معه
مايضر السيارة باالعكس
كثير من المهندسين ينصحون به
لأنه ينظف البخاخات وداخل المكينة إيضآ.
ومواصفاته مطابقة إيضآ
فإنا يوم أخلطه مع البنزين
يصير البنزين ثقيل شوي
وماينشفط بسرعة
زي الفرق بين سياغتك لشرب الماء والعسل
في فرق
ولايأثر على مستوى سرعة السيارة
وهذا توفير إيضآ
هذا ماحبيت أوضحة لكم
وشكرآ😘😘😘
المشكاة[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يعين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 18 دقيقة
ملاحظة هامة:
أنا أعبي بنزين95أحمر وحطيت الزيت معه بسيارتي
ومشيت للديرة
ومشيت إيضآ ثاني مره وفللت التانكي وماحطيت الزيت
وكان الفرق كبيييييير فالأستهلاك.
مع الزيت رحت ورجعت نص المسافة
وبدون الزين ياالله وصلت الديرة.
الشي الثاني
أنا ماجربت الزيت مع البنزين91الأخضر
لكن جربت زيت البريك
حق الفرامل وطلع١٠٠%
طبعآ أصحاب السيارات الي موديلاتها حديثة
ماتحتاج تخلط مع البنزين شي
أنت بس حافظ على البنزين يكون فل والأستهلاك عندك خفيف
بعكس السيارات القديمة كل ماكان عمر المكينة قديم كل مازاد أستهلاكها
بسبب توسع فتحات البخاخات والبساتم.