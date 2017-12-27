” الخضيري ” ينصح ببدائل للتوفير بعد تطبيق القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

وجه عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري نصيحة جانبية للمواطنين في ظل شكواهم من الارتفاع الذي تشهده الأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة .

وعلق ” الخضيري ” ببدائل توفر ميزانية المنزل لكل مواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” اضبط مصروفك واقتصد واستغن عن الكماليات واشياء الترف وجهز طعامك بنفسك وسيكون بربع التكلفة ، ولا تدفع ها للمطاعم والمقاهي .. كوب القهوة بريال! ، قم بصيانة منزلك بنفسك بأشياء كثيرة ” .

وحذر عالم المسرطنات فهد الخضيري ، من المحلات التي لا تحمل ضريبة ولا تسجلها لتخدع المواطنين بأسعارها قائلًا ” وعندما يطالبك محل بالضريبة تأكد أن الفاتورة بها رقم ضريبة لأن بعض المحلات ليس عليه ضريبة ولَم يسجل ” .