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بالصور.. تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة عمان غدا

بالصور.. تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة عمان غدا
ماجد محمد(صدى):

يستمر المنتخب الوطني الأول، في تدريباته، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام عمان، غدًا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ ” خليجي 23 “.

وتصدرت المملكة الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز على الكويت 2-1 في الافتتاح، وتعادل سلبي في الجولة الثانية مع الامارات شريكته في الصدارة، والتي كانت تغلبت على عمان بهدف دون مقابل في الجولة الاولى.

من جهته، احتل منتخب عمان المركز الثالث بـ 3 نقاط بعد تغلبه على الكويت بهدف في الجولة الثانية.


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[ عدد التعليقات: 13706 ] نشر منذ 54 دقيقة

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