بالصور.. تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة عمان غدا

ماجد محمد(صدى):

يستمر المنتخب الوطني الأول، في تدريباته، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام عمان، غدًا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ ” خليجي 23 “.

وتصدرت المملكة الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز على الكويت 2-1 في الافتتاح، وتعادل سلبي في الجولة الثانية مع الامارات شريكته في الصدارة، والتي كانت تغلبت على عمان بهدف دون مقابل في الجولة الاولى.

من جهته، احتل منتخب عمان المركز الثالث بـ 3 نقاط بعد تغلبه على الكويت بهدف في الجولة الثانية.