” مونشي ” يخطط للتعاقد مع لاعب برشلونة

نواف السالم(صدى):

يخطط المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، رامون رودريغيز ” مونشي ” ، للحصول على خدمات الظهير أليكس فيدال على سبيل الإعارة من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز دفاعات الفريق.

وبالإضافة إلى إشبيلية وفالنسيا، يبدو أن هناك فريق آخر على استعداد لشراء خدمات لاعب برشلونة المحتمل رحيله بفترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت صحيفة إيطالية، أن ” مونشي ” يعمل على استعارة خدمات لاعب الفريق الكاتالوني لنهاية الموسم.

وقد تعاقد ” مونشي ” مع فيدال 28 عاماً للعب لصالح الفريق الأندلسي قبل رحيله إلى برشلونة.