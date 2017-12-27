شركة أركاد تعلن 10 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الإدارة.

– مدير مراقبة التكاليف.

– مدير مراقبة المشروع.

– مدير قبل التكليف.

– مسؤول المشتريات.

– مدير قبل التكاليف (عدد 5 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)