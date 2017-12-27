بالفيديو.. رمي جثث أبناء محافظة كركوك في المنهولات والمجاري

بغداد(صدى):

طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم الاثنين ، بإجراء تحقيق في ظاهرة رمي جثث أبناء المحافظة المعارضين لجهات حزبية في المنهولات والمجاري، فيما اعتبر أفعال تلك الجهات ” جريمة بشعة ” تنافي كل الديانات السماوية والقيم الإنسانية.

وكشف المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، في مداخلة عبر قناة الحدث، عن ظاهرة جديدة برزت اليوم على الساحة، متمثلة برمي جثث أبناء كركوك في منهولات ومجاري الأحزاب التي فقدت حتى القيمه الإنسانية.

وأوضح الطائي، أن ” الأحزاب السياسية التي حكمت كركوك طيلة المرحلة السابقة بسياسة فرض إرادتهم بالقوة وبخلافه يتعرض المعارض والرافض، إلى إرهاب هذه الجهات وزبانيتها المتسلطة على رقاب مواطني المحافظة ” .

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=zuzoAQry17g