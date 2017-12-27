إغلاق سوق الأسهم مرتفعًا بتداولات تجاوزت 4.5 مليار ريال

حمود العنزي(صدى):

سجل مؤشر الأسهم المملكة الرئيسية، اليوم الأربعاء، ارتفعًا 23.66 نقطة ليقفل عند مستوى 7201.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإعادة بالمملكة، ودار الأركان، وكهرباء المملكة, ووفا للتأمين، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصادرات، والإنماء، والإنماء طوكيو، وأكسا التعاونية، وباتك، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.25% و 1.32% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء، وكيان المملكة، والإعادة المملكة، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابك والإنماء، والراجحي، وكيان المملكة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.