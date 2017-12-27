تعرفي على اسباب الشعور بحكة في القدمين خلال النوم

أماني الغامدي(صدى):

قال طبيب الأمراض العصبية جيي ليشزينر Guy Leschziner ، ان الشعور بحكة ولدغات ولسعات في القدمين ليلاً بعد الخلود للنوم ، يدل على اصابة الشخص بمتلازمة تململ الساقين ” Restless Legs Syndrome (RLS) ” .

وأوضح ليشزينر ، أنّ متلازمة تململ الساقين، هي اضطراب عصبي مشترك، يُشعِر الفرد برغبة قويّة للحكّ، غالباً في الليل، وهي ناتجة عن الحساسية في الساقين.

مؤكداً ، أنّ هذه المتلازمة غالباً ما تحرم الفرد من النوم الشديد، وهي قد تكون وراثية، أو بسبب نقص الحديد أو الحمل.