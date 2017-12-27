تعرفي على اسباب الشعور بحكة في القدمين خلال النوم
قال طبيب الأمراض العصبية جيي ليشزينر Guy Leschziner ، ان الشعور بحكة ولدغات ولسعات في القدمين ليلاً بعد الخلود للنوم ، يدل على اصابة الشخص بمتلازمة تململ الساقين ” Restless Legs Syndrome (RLS) ” .
وأوضح ليشزينر ، أنّ متلازمة تململ الساقين، هي اضطراب عصبي مشترك، يُشعِر الفرد برغبة قويّة للحكّ، غالباً في الليل، وهي ناتجة عن الحساسية في الساقين.
مؤكداً ، أنّ هذه المتلازمة غالباً ما تحرم الفرد من النوم الشديد، وهي قد تكون وراثية، أو بسبب نقص الحديد أو الحمل.
معلمة[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي الحالة عندي
مزعجة جددداااا
بس بساقي اليمين عقدتني مره
لازم أحرك رجلي أحس كأن الدم مايمشي فيها
تخف إذا أكلت فيتامينات
الله يعين
المر[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشافيك ويشافي كل مريض نقص الحديد يمكن العلاج الزبيب الاسود والسبانخ والمكسرات
معلمة[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 24 دقيقة
اللهم آمين الله يجزاك خير أخوي المر