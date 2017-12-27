عريقات: سنتوجه إلى الأمم المتحدة ” لمعاقبة ” غواتيمالا على نيتها نقل سفارتها للقدس

القدس المحتلة(صدى):

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم إن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الأمم المتحدة ” لمعاقبة ” غواتيمالا على نيتها نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس .

وبين عريقات في تصريحات له اليوم، أن قرار غواتيمالا ” مخالف ” للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة و 12 قرار من مجلس الأمن تتعلق بالقدس .

وأشار عريقات الى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحرم نقل السفارات أو البعثات والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، مؤكدًا أن تلك المسألة تتعلق بأمن واستقرار وسلامة المنطقة.

وأعرب عريقات عن خشيته أن يكون القرار الأمريكي مقدمة لفرض الحقائق الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بضم الكتل الاستيطانية أو القدس ، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية بقرارها لم تعزل نفسها كطرف عن عملية السلام بل أصبحت طرفًا في المشكلة وتدمير خيار الدولتين .