تعليم الليث ينهي توزيع مقررات الفصل الدراسي الثاني

نايف السالم(صدى):

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في إدارة المستودعات المركزية توزيع وترحيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلى كافة المدارس ” بنين وبنات ” بمختلف المراحل الدراسية بالإضافة إلى مقررات تعليم الكبار والمدارس الليلية والتربية الخاصة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .

وأوضح مدير المستودعات المركزية بتعليم الليث طلق بن دخيل الله الثعلبي، أنه تم صرف جميع المقررات الدراسية باستثناء الحقيبة العلمية للمستوى السادس؛ التي سيتم صرفها حال وصولها من المطبعة.

وأكد الثعلبي، أن عملية التوزيع والترحيل ولأول مرة يتم صرفها وتسليمها للمدارس في وقت مبكر قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بشهر كامل .