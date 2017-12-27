أطباء خميس مشيط ينجحون في إجراء عملية نوعية لمقيم باكستاني

خالد الضبيبي(صدى):

نجح الفريق الطبي لمستشفى خميس مشيط العام من إجراء عملية جراحية لمقيم باكستاني تعرض لحادث أسفر عن كسور في عظام الحوض مما أدى إلى تهتك بمجرى البول.

وبعد نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، تولى أطباء جراحة المسالك البولية معاينة حالته ومن ثم تم إجراء العملية على الرغم من دقتها وصعوبتها، من خلال إنشاء إحليل خلفي للمريض وإرجاع مجرى البول الرئيس بعد تحويله من البطن .

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبالعزيز بن يحيى آل شايع أن المريض يتمتع في الوقت الحالي بصحة جيدة ولم يتعرض لأي مضاعفات ناجمة عن العملية الجراحية .