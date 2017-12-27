” آل الشيخ ” : مبادرة ” ادعم ناديك ” غير مخصصة لسداد الديون

طلال الغامدي(صدى):

كشف معالي رئيس هيئة الاتحاد الرياضي تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء ، عن المصادر التي يوجه لها التمويل الذي تحصل عليه الإدارة من مبادرة ” ادعم ناديك ” التي أطلقها منذ أيام قليلة ، ليؤكد نفيه للشائعات المتداولة حول أنها تخصص لتسديد الديون.

وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” أدعم ناديك ستخصص ل التعاقدات الجديدة ولسداد الرواتب بإشراف من الهيئة ولن تسدد بها الديون … الديون على من تسبب فيها! ” .

واستطرد رئيس هيئة الرياضة قائلًا ” أعدكم بإنتهاء وقت الادارات التي تعبث بمصلحة انديتها ! من لم يخدم مصلحة ناديه لا مكان له ومن لن يدفع ويأتي ببرنامج واضح لا مكان له! ” .

وكان ” آل الشيخ ” قد شهد يوم الإثنين الماضي احتفالات افتتاح كأس الملك سلمان للشطرنج الدولي والذي تستضيفه المملكة هذا العام بمركز أبسك بالرياض .