التشكيلة النهائية للشباب في لقاء الباطن بجولة دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الشباب عن التشكل النهائي لفريقه خلال مواجهته للباطن ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة دوري المحترفين التي تعقد اليوم الأربعاء .

ويلعب أساسيًا ضمن التشكل ، اللاعب فاروق بن مصطفى ، ومحمد سالم ، وجمال بالعمري ، و فهد غازي ، بالإضافة إلى صالح القميزي و تركي العمار ، فضلًا عن اللاعب أحمد عطيف واللاعب عبدالمجيد الصليهم ، وماركوس بيتزيلي وناصر الشمراني ومحمد بن يطو .

فيما يشارك خلال التشكيلة في الاحتياطي ، اللاعب عبدالله السديري واللاعب جمعان الدوسري ، بالإضافة إلى اللاعب وليد حزام ومحمد القرني وعلي مجرشي وعبدالله الحمدان وعبدالوهاب جعفر .