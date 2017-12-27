التشكيلة النهائية للشباب في لقاء الباطن بجولة دوري المحترفين
أعلن نادي الشباب عن التشكل النهائي لفريقه خلال مواجهته للباطن ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة دوري المحترفين التي تعقد اليوم الأربعاء .
ويلعب أساسيًا ضمن التشكل ، اللاعب فاروق بن مصطفى ، ومحمد سالم ، وجمال بالعمري ، و فهد غازي ، بالإضافة إلى صالح القميزي و تركي العمار ، فضلًا عن اللاعب أحمد عطيف واللاعب عبدالمجيد الصليهم ، وماركوس بيتزيلي وناصر الشمراني ومحمد بن يطو .
فيما يشارك خلال التشكيلة في الاحتياطي ، اللاعب عبدالله السديري واللاعب جمعان الدوسري ، بالإضافة إلى اللاعب وليد حزام ومحمد القرني وعلي مجرشي وعبدالله الحمدان وعبدالوهاب جعفر .
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