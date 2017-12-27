فنانة مشهورة في قسم الشرطة.. والسبب غريب
حررت الفنانة المصرية هدى محضرا بقسم شرطة في القاهرة ضد مؤلف يدعى فضل الراوي اتهمته ببيع كلمات أغنية ” الماديات ” للمطرب طارق الشيخ رغم قيامها بدفع مبلغ مالي له مقابل الحصول على الحقوق الملكية لهذه الأغنية.
وأكدت هدى في تصريحات إعلامية، أنها لن تتنازل عن حقوقها، ولن تهدأ إلا بعد تعويضها، خاصة وأنها تمتلك الأوراق الرسمية التي تثبت ملكيتها للأغنية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 3 ساعات
في مقطع فديو ومقطع صوتي لحرمه واقفة امام احد اقسام الشرطة
فالجنوب
وتشتكي
اتمنى صوتها يوصل لولاة الأمر
وينظرون فمشكلتها🤔