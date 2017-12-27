فنانة مشهورة في قسم الشرطة.. والسبب غريب

أماني الغامدي(صدى):

حررت الفنانة المصرية هدى محضرا بقسم شرطة في القاهرة ضد مؤلف يدعى فضل الراوي اتهمته ببيع كلمات أغنية ” الماديات ” للمطرب طارق الشيخ رغم قيامها بدفع مبلغ مالي له مقابل الحصول على الحقوق الملكية لهذه الأغنية.

وأكدت هدى في تصريحات إعلامية، أنها لن تتنازل عن حقوقها، ولن تهدأ إلا بعد تعويضها، خاصة وأنها تمتلك الأوراق الرسمية التي تثبت ملكيتها للأغنية.