بالصور.. كلية الملك عبدالعزيز الحربية تختتم فعاليات ” صقر الجزيرة “

سعيد العجل(صدى):

اختتمت كلية الملك عبدالعزيز الحربية صباح اليوم الأربعاء فعاليات تمرينها السنوي صقر الجزيرة ١٥ للدورة ٧٦ في ميادين الكلية ، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية الملكية السعودية.

واستمع سموه إلى إيجاز عن كافة محطات التمرين والذي اشتمل على عدد من العمليات التقليدية وغير التقليدية والتي تحاكي التحديات التي تعيشها قواتنا المسلحة في الفترة الحالية بعدها انتقل سموه إلى ميدان التمرين السنوي وتجول في الميدان واطلع على مواقع الطلبة مستمعاً إلى إيجاز تنفيذ عملية الهجوم للسرية، وكذلك إيجاز أمر عمليات أحدى الفصائل المنفذة على الطاولة الرملية، ثم تابع من منصة المشاهدين سير العملية القتالية التي اشتملت على الرماية الحية بالأسلحة الشخصية, وقذائف الهاون, والقنابل الدخانية وكذلك استخدام الطيران العامودي في الإخلاء الطبي.

شاهد تمرين القتال في المناطق المبنية والعمليات التي احتوت على الواجبات المهمة المستخدمة في القتال بالمناطق المبنية منها ( الاقتحام , والإخلاء الطبي, والتطهير ).

وأبدى سمو قائد القوات البرية عقب نهاية التمرين إعجابه بما وصل إليه طلبة الكلية من احترافيه في الاداء تدل على قوة ومتانة الإعداد الذي تلقوه طيلة تدريبهم في الكلية مبيناً أن المطلوب منهم أكثر وأكبر للدفاع عن حدود الوطن ومقدساته حضر الزيارة مع سموه عدداً من رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات وقادة الاسلحة بالقوات البرية.

الجدير بالذكر أن تمرين صقر الجزيرة تمرين سنوي تقيمه الكلية الحربية لطلبتها من القسم النهائي للتأكد من إحترافية الطلبة ومدى جاهزيتهم في تحمل الأعباء القيادية التي سيواجهونها بعد التخرج ، وبعد المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب الميداني التي تحاول الكلية تطويرها والإستعداد لها بشكل أفضل في كل عام.

