رونالدو: الضرائب لم تتعامل معى مثل ميسي

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اتهم هيئة الضرائب الإسبانية بأنها تتبع ضده معايير مختلفة عن تلك التي تعتمدها ضد لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت المصادر، أن محامي النجم البرتغالي قال إن موقف الهيئة القومية للضرائب الدولية وتعاملها في هذه القضية يتناقض مع تعامل هيئة الضرائب والاختصاص الجنائي فيما يتعلق بعقود مماثلة لتلك الخاصة برونالدو.

ويذكر أن النيابة اتهمت رنالدو بارتكاب أربع جرائم تهرب ضريبي بين عامي 2011 و2014، مشيرة إلى أن اللاعب تهرب خلال تلك الفترة من سداد ضرائب تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليوناً و768 ألف و897 يورو.