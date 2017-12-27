بالصور.. هوندا تكشف عن سيارتها العائلية الجديدة ” Freed Modulo X “

طوكيو(صدى):

أزاحت شركة ‏Honda‏ اليابانية النقاب عن سيارتها التي تمزج بين السيارات الهاتشباك والسيارات الفان‏، ‏والتي تفتح أبوابها الخلفية على جرار وهو الذي يفيد في الأماكن الضيقة.

وتعتمد السيارة الجديدة على الشاسيه الخاص موديلي جاز ‏أو فيت ولكنها تبدو أكثر عملية مع سقف أطول ومزيد من الرحابة الداخلية فيها.

وتشمل التغييرات في السيارة الصادم وشبكة التهوية الجديدين ومشتت خلفي أفضل مع عتبات جانبية جديدة ومصابيح ‏ضباب‎ LED ‎وعجلات قياس 15 بوصة صغيرة‎.‎

كما يمكن الحصول على ممتصات صدمات خاصة.