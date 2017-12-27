بالصور.. هوندا تكشف عن سيارتها العائلية الجديدة ” Freed Modulo X “
أزاحت شركة Honda اليابانية النقاب عن سيارتها التي تمزج بين السيارات الهاتشباك والسيارات الفان، والتي تفتح أبوابها الخلفية على جرار وهو الذي يفيد في الأماكن الضيقة.
وتعتمد السيارة الجديدة على الشاسيه الخاص موديلي جاز أو فيت ولكنها تبدو أكثر عملية مع سقف أطول ومزيد من الرحابة الداخلية فيها.
وتشمل التغييرات في السيارة الصادم وشبكة التهوية الجديدين ومشتت خلفي أفضل مع عتبات جانبية جديدة ومصابيح ضباب LED وعجلات قياس 15 بوصة صغيرة.
كما يمكن الحصول على ممتصات صدمات خاصة.
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