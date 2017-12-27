” الشمراني ” يوجه رسالة لجماهير الشباب لدعمه

ماجد محمد(صدى):

وجه قائد الفريق ناصر الشمراني، اليوم الأربعاء، رسالة لعشاق نادي الشباب، قبل ساعة من المباراة، لدعم الفريق عن طريق رسالة إلى الرقم 505050.

ويلتقي نادي الباطن مع نادي الشباب في الأسبوع السادس عشر من عمر البطولة، اليوم، حيث يسعى كلا الفرق للدخول في المربع الذهبي للبطولة الأبرز في المملكة، والتي تضم العديد من الفرق الهامة.

ويحتل نادي الشباب المركز السابع برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي الباطن، وقد لعب نادي الشباب 15 مباراة وفاز في خمس مباريات وتعادل في أربعة مباريات وخسر في ست مباريات، ويأمل في إقتناص الثلاث نقاط في مباراة الباطن.