بالصور.. مدير الشؤون الصحية يفتتح مؤتمر مكة الأول للموارد البشرية

حسين العلي(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مطصفى بن جميل بلجون نيابة عن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مؤتمر مكة المكرمة الأول للموارد البشرية، والمعرض المصاحب للفعالية والذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس(27/28) ديسمبر، بفندق هوليدي إن بمكة المكرمة.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عملت على تنظيم المؤتمر الأول للموارد البشرية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمتخصصات في هذا المجال؛ حرصاً منها على الرقي بمستوى الخدمات في القطاع الصحي؛ من خلال تمكين موظفي الدولة من الجنسين لخدمة الوطن، وتعزيز رأس المال البشري لمقابلة أولويات الدولة بما يتوافق مع رؤيتها ٢٠٣٠ وسياسة وزارة الصحة التي تسعى إلى تجويد خدماتها بما يتوافق مع توجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

حيث يركز المؤتمر على رعايته موظفي الدولة لمساعدتهم على تحقيق الابتكار وتحفيز الإبداع من خلال البرامج التدريبة والخطط التطويرية التي يضعها القائمين على الموارد البشرية في مختلف قطاعات الأعمال بالدولة وعلى وجه الخصوص القطاع الحكومي.

فيما أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه سيناقش خلال المؤتمر أربع محاور تهتم بمفهوم وتطوير الموارد البشرية وهي (استراتيجيات المواردالبشرية، وعملياتها، تدريب وتنمية الكفاءات، بالإضافة إلى الرضى الوظيفي وتحسين بيئة العمل).