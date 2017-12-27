زوجان يحبسان ابنتهما لسنوات حتى الوفاة

طوكيو(صدى):

حبس رجل ياباني وزوجته، ابنتهما البالغة 33 عامًا من عمرها، في غرفة صغيرة المساحة، بحجة اعتقادهما أنها مصابة بمرض عقلي، ما يجعلها تتصرف بعنف.

وأبلغا الزوجان ياسوتاكا كاكيموتو ” 55 عاما ” ويوكارى كاكيموتو ” 53 عاما ” ، عن وفاة ابنتهما بعد أيام من علمهم بذلك، حيث عثرت الشرطة عليها في حالة سوء تغذية شديدة، وكان طولها نحو 145 سنتيمترا ووزنها 19 كيلوجراما فقط.

واعترفا الزوجان، بأنهما كانا يطعمان ابنتهما مرة واحدة في اليوم وأبقياها فى غرفة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة لنحو 15 عاما.