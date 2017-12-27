سفير المملكة لدى البحرين يوضح حقيقة قتل امرأة على يد سعوديين بالمنامة

المنامة(صدى):

أعلن سفير المملكة في البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عدم صحة الأنباء المتداولة حول قتل مجموعة من الشباب السعودي لامرأة في أحد فنادق المنامة.

وأكد ” آل الشيخ ” أن السفارة لم تتلقى أي معلومات من النيابة العامة في مملكة البحرين حول قتل شبان سعوديين امرأة، مطالبًا بتحري الدقة والمصداقية عند نشر الأخبار والشائعات التي تُثير الفوضى في البلد.

وناشد المواطنين السعوديين في مملكة البحرين بالتوجه إلى السفارة للاستفسار عن أي معلومة، قائلًا ” أبواب وهواتف سفارة خادم الحرمين الشريفين في جميع الدول ومنها مملكة البحرين، مفتوحة وتعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم “.

وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لامرأة في أحد الفنادق بالعاصمة البحرينية المنامة، واتهام بعض الشبان السعوديين بالاعتداء عليها وقتلها.