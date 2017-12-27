بعد 4 ساعات من إقلاعها.. طائرة يابانية تعود إلى المطار مرة أخرى

طوكيو(صدى):

غيَرت طائرة يابانية مسار رحلتها المتوجهة إلى طوكيو من لوس أنجلوس، لتعود مرة أخرى إلى المطار الذي أقلعت منه؛ نظراً لوجود راكب غير مسجل على متن الرحلة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن الراكب اجتاز كل إجراءات التفتيش والتحقق من الهوية في مطار لوس أنجلوس، لكنه أخطأ في رقم الرحلة وصعد على متن الطائرة، ليُكتشف بعد 4 ساعات من إقلاعها أن هناك راكب في غير رحلته، ما تسبب في عودة الطائرة مرة أخرى.

وويقوم مكتب التحقيق الأمريكي الآن بالتحقيق في هذه الحادثة.