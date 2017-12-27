مبادرة ” ادعم ناديك ” تشعل حماس الأندية

نواف السالم(صدى):

تفاعلت الأندية الوطنية، مع مبادرة ادعم ناديك، والتي أعلن عنها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ استجابة لدعوة الجماهير لدعم الأندية في المملكة.

وهتف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، ” اتحادي قول وفعل ” ؛ لدعم النادي ماليا عن طريق الهاتف.

ودعا نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بدفع جماهيره ريال واحد فقط عن طريق الهاتف.

ووجه نادي الأهلى رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، لجماهيره، داعيا إياهم للمشاركة في المبادرة.

وطالب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على تويتر، جماهيره، بدعم النادي عن طريق الهاتف.

وأشاد تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بنتائج اليوم الثاني من مبادرة ادعم ناديك، معلقا ” النمور تحركوا “.