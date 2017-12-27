” العقاري ” يثير تساؤلات المستفيدين على تويتر.. ومطالبات بالعودة للنظام القديم

علي القحطاني(صدى):

أدت تغريدات صندوق التنمية العقارية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى الكثير من التساؤلات لدى المستفيدين من الصندوق.

حيث أوضح الصندوق في رده على أحد المغردين أن التمويل المدعوم لجميع أصحاب الملفات المرهونة من مستفيدي لجنة الدراسات لا يشمل جميع المستفيدين، حيث سيكون مدعومًا بنسبة 100% إذا ساوى الراتب الأساسي مشتمل على بدل السكن 14 ألف ريال أو أقل فقط.

وأضاف أن الصندوق يتحمل الأرباح البنكية لمبلغ أقصاه 500 ألف ريال، حيث يتم تحديد قيمة التمويل عن طريق الجهة الممولة والدعم يكون عن طريق الصندوق.

مما ترك علامات استفهام عديدة لدى المستفيدين؛ لتضارب تغريدات الصندوق مع القرار الأساسي، كما تتضارب ردوده على المغردين أيضًا خاصة فيما يخص دعم البناء الذاتي، إذ جاء رد الصندوق أن البناء الذاتي لم يفعل حتى الآن، قائلًا: ” بالنسبة للبناء الذاتي فسيفعل قريبًا ” ، إلا أنه عاد بعد ذلك ليقرر أن الدعم يشمل ” البناء الذاتي “.

ومن جهتهم طالب مستفيدون الصندوق بالعودة للنظام القديم، وهو إقراض جميع المتقدمين بمبلغ 500 ألف ريال دون أي فوائد، وألا يتجاوز القسط 1700 ريال، وتخوف عدد منهم من التعامل مع بعض البنوك التجارية، وتحمل الفوائد والرسوم الإدارية للقروض.

وكان الصندوق أصدر قرارًا بتقديم تمويل مدعوم بشكل عاجل وفوري بنسبة 100% لجميع أصحاب الملفات المرهونة من مستفيدي لجنة الدراسات، الذين سبق أن صدرت الموافقة على طلبات إقراضهم، قبل صدور قرار إيقاف الإقراض المباشر، والبالغ عددهم 2470 مستفيدًا.