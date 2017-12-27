بعد توقف نبضات قلبها.. مستشفى الأفلاج يعيد التنفس لمسنة أسيوية

علي القحطاني(صدى):

استطاع مستشفى الأفلاج العام، فجر اليوم الأربعاء، إعادة نبضات القلب لمريضة أسيوية في العقد الخامس من عمرها بعد توقفها.

ووصلت المريضة إلى المستشفى فاقدة للتنفس، حيث كانت تعاني من خلل مزمن في وظائف الكلي، وتم استعادة الوظائف الحيوية للمريضة عفب عمل إنعاش قلبي رئوي متقدم لها.

وقام أخصائي الباطنة بالمستشفى، الدكتور محمد حجازي، بتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب للمريضة، وتحسّن بعدها النبض على الفور، وتماثلت المريضة للأفضل.