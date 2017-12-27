شرطة الليث تلقي القبض على لص الـ ” سيارتين “

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة الليث من القبض على شاب قام بسرقة سيارتين في يوم واحد، الأولى في جدة من نوع جيب شيروكي، والثانية في محافظة الليث من نوع كامري.

وعقب سرقته السيارة من محافظة جدة سلك طريق الساحل الدولي ونفد الوقود عند اقترابه من محافظة الليث فترك السيارة، واتجه إلى محطة الوقود وسرق السيارة الأخرى.

واستعانت شرطة الليث بكاميرات المراقبة الموجودة في محطة الوقود وتمكنت من رصد السيارة وتتبعها حتى قامت الجهات الأمنية من القبض عليه وتسليمه لشرطة محافظة الليث.