بالفيديو.. سيدة تعرض كليتها للبيع على الهواء لعلاج ابنها

القاهرة(صدى):

عرضت سيدة مسنة تُدعى ” ام صلاح ” بيع كليتها على الهواء لتتمكن من علاج ابنها، وناشدت وزير الصحة المصري بمساعدتها .

ودخلت السيدة في نوبة بكاء شديد على الهواء أثناء حديثها مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج هذا الصباح، بسبب قيام إحدى المستشفيات الخاصة باحتجاز ابنها لحين دفع 36 ألف جنيهًا مصاريف 4 أيام.

وأوضحت أن ابنها لديه نزيف في المخ والمستشفى طلبت مبلغ 36 ألف جنيه حتى يمكن عمل اللازم، مناشدة وزارة الصحة على الهواء وهي باكية بحرقة، قائله: “بيكلمونى بطريقة وحشة وطلعت للمديرة قولتلها أبيع كليتى وأناشد وزير الصحة بإنقاذ ابنى اللى بيموت”.