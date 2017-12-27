النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بخادمته

نايف السالم(صدى):

أمر النائب العام، سعود المعجب، بسرعة القبض على الشاب الذي تحرَش بخادمته الأسيوية، ونشر مقطع الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أمر النائب العام، بإحالة الشاب إلى الجهات المختصة، للتحقيق معه، ومحاكمته، على نشر الفسق والرزيلة بالمجتمع، وفقاً لـ ” عكاظ ” .

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