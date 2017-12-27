النائب العام يأمر بالقبض على الشاب المتحرش بخادمته
أمر النائب العام، سعود المعجب، بسرعة القبض على الشاب الذي تحرَش بخادمته الأسيوية، ونشر مقطع الفيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أمر النائب العام، بإحالة الشاب إلى الجهات المختصة، للتحقيق معه، ومحاكمته، على نشر الفسق والرزيلة بالمجتمع، وفقاً لـ ” عكاظ ” .
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قنديل المساء[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله خير..
يجب أن يحاكم على فعلته الدنيئة..
والتي لا تمثل شبابنا ولا مجتمعنا…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا حقير ولازم يعاقب
ويشهر به😡