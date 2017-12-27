عرض زواج لملكة جمال الكون من ثري عربي

باريس(صدى):

أوضحت ملكة جمال الكون السابقة، الفرنسية متيناييري، أنها تلقت عرض زواج مثير للضحك من ثري عربي من جنسية تونسية، وقالت انه أرسل إليها الناطقة باسمه، وتدعى ” إستير ” ومعها أوراق تضمنت عقد زواج .

وقالت الوسيطة لإقناعها لها أنها ستقابل عريسها في يوم الزفاف وسيقوم بإنتاج فيلما لها عن قصتهما.

يذكر أن الملكة كانت تعيش علاقة عاطفية لم تستمر مع الممثل الفرنسي ” كيف أدامز “.