عرض زواج لملكة جمال الكون من ثري عربي
أوضحت ملكة جمال الكون السابقة، الفرنسية متيناييري، أنها تلقت عرض زواج مثير للضحك من ثري عربي من جنسية تونسية، وقالت انه أرسل إليها الناطقة باسمه، وتدعى ” إستير ” ومعها أوراق تضمنت عقد زواج .
وقالت الوسيطة لإقناعها لها أنها ستقابل عريسها في يوم الزفاف وسيقوم بإنتاج فيلما لها عن قصتهما.
يذكر أن الملكة كانت تعيش علاقة عاطفية لم تستمر مع الممثل الفرنسي ” كيف أدامز “.
عبدالعزير الشمراني[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6600 ] نشر منذ 3 ساعات
ضلموك بها اللقب😁😂☺