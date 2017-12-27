روسيا تتهم قاعدة عسكرية أمريكية بدعم ” داعش ” في سوريا

موسكو(صدى):

وجه رئيس هيئة الأركان الروسية العامة، الجنرال فاليري جيراسيموف، اتهامًا إلى الولايات المتحدة، بمشاركتها بتدريب مقاتلين سابقين لتنظيم ” داعش ” ، في سوريا لمحاولة زعزعة استقرار البلاد، ونشر الفوضى والإرهاب.

وأخص جيراسيموف، بالإتهام إلى قاعدة عسكرية أمريكية في معبر التنف الحدودي السوري مع العراق بجنوب البلاد.

كما أكد جيراسيموف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تدرب مقاتلين كانوا في السابق من أفراد تنظيم “ داعش ” ، لكنهم يسمون أنفسهم الآن، الجيش السوري الجديد أو يستخدمون أسماء أخرى.

وأضاف، ” أن أقمارًا صناعية روسية وطائرات دون طيار روسية، رصدت كتائب المتشددين بالقاعدة الأمريكية “.