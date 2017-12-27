بعد تسليم أنفسهم إلى الجيش اليمني.. الأطفال الأسرى: نشعر بالندم

فهمي محمد(صدى):

أكد أحد الأطفال الأسرى من قبل مليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، أن المليشيات قامت باستقطابهم عن طريق إغرائهم بالمال ودفع رواتب لهم.

وأوضح أنه وزملائه الأطفال الذين انضموا إلى قوات الحوثي يشعرون بالندم على ما فعلوه لذلك قاموا بتسليم أنفسهم إلى الجيش اليمني.

ووجه الطفل رسالة إلى كل من ينتمي لمليشيا الحوثي، قائلًا ” رسالتي إلى المغرر بهم بأن يعودوا إلى صوابهم ويتركوا المليشيا الحوثية الإيرانية “.

يومن جانبه أكد قائد جبهة بيجان أن الأطفال الذين سلموا أنفسهم يقعون الآن تحت حمايتهم، قائلًا ” من سلم نفسه إلينا نعذره عما فعل لأنه نادم ومغرر به “.

كما أشار إلى أن قوات الحوثي لم تقتصر على تجنيد الأطفال فقط بل يقوموا بتوزيع حبوب مخدرة عليهم، لافتًا إلى أن الأطفال الأسرى وجد بحوزتهم طلاسم وحبوب مخدرة.

وكان عدد من الأطفال المقاتلين المغرر بهم من قبل قوات الحوثي سلموا أنفسهم للجيش اليمني، اليوم الأربعاء.