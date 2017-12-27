بالفيديو.. لأول مرة أمل حجازي تكشف سبب ارتداء الحجاب

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة أمل حجازي ، في أول حوار لها بعد قرار اعتزالها للفن وتحجبها ، عن سبب التحجب المفاجئ ومسحها للصور على تطبيق انستجرام .

وقالت أمل في حوار لإحدة القنوات الإماراتية خلال حضورها لأسبوع الموضة للأزياء المحتشمة في دبي ، إن قرار حجابي يعد هدية من الله وذلك بعدما طلبت الهداية منه كثيرًا حتى استجاب الله لدعوتها واعتزلت الفن وارتديت الحجاب.

وواصلت: ” قمت بمسح صوري القديمة عبر إنستجرام رغم تواجد صور لي على يوتيوب والمواقع الأخرى، لكننى قمت بتلك الخطوة و أنا سعيدة للغاية ” .

وعن تفعالها بالسوشيال ميديا أوضحت أمل أنها تحب الأضواء والتواصل مع متابعيها الذين يطالبونها بالتواجد ويتابعون أخبارها رغم الاعتزال، لافتة إلى أن الحجاب شجعها على التواصل أكثر مع متابعيها حتى شجع آخريات على ارتداء الحجاب.