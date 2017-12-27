وزارة الإسكان: اكتمال حجز 1500 فيلا ” على الخارطة ” في الدمام

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن اكتمال حجوزات نحو 1500 فيلا وتاون هاوس ضمن مشاريع البيع على الخارطة عبر برنامج ” سكني ” في مدينة الدمام، وذلك بعد مرور أسبوعين على إطلاق معارضها لشهر ديسمبر الجاري بإجمالي بلغ 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات، فيما لا تزال الحجوزات تتواصل خلال الفترة الحالية.

وأطلقت الوزارة خلال شهر ديسمبر الجاري ثلاثة معارض للبيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطورين العقاريين في مدينة الدمام، حيث اكتملت وبنسبة 100 % حجوزات أول تلك المعارض ” الواجهة ” الذي يوفر 590 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس متعددة المساحات وبأسعار تناسب المستفيدين من برامج الدعم السكني تتراوح بين 500 ألف وحتى 700 ألف ريال، وفي الوقت ذاته تتواصل الحجوزات في المعرضين المقامة على أرض المشروع الواقعة على المدخل الرئيسي لمدينة الدمام، حيث تضم المشروعين نحو 3680 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس بمسطحات بناء تتراوح بين 250 وحتى 300 متر مربع، تتيح العديد من الخيارات أمام المستفيدين من الدعم السكني من خلال تعدد التصاميم والنماذج، إضافة إلى تقديم الوزارة للعديد من الضمانات المتمثلة في جودة البناء والأسعار المناسبة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحجوزات في هذين المعرضين قاربت على 1000 وحدة سكنية بعد مرور أسبوعين فقط من إطلاقها في العاشر من ديسمبر الجاري، مؤكدة أنها ستكون متاحة أمام المستفيدين حتى اكتمال الحجوزات، بما يلبي رغباتهم السكنية ويوفر لهم الوحدات المناسبة للحصول على السكن المناسب.

وتتزامن المعارض التي تتيحها الوزارة أمام المستفيدين من الدعم السكني في الدمام مع استمرار الحجوزات في ثلاثة معارض أخرى في محافظة جدة، ومدينتي عرعر وتبوك بإجمالي وحدات سكنية تتجاوز 3500 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل والتاون هاوس، وذلك لتلبية جميع رغبات المستفيدين، حيث تجاوزت نسب الحجوزات في معرض جدة أكثر من 1200 وحدة سكنية، وتم حجز ما يزيد على 30 % من معرضي تبوك وعرعر، كما أن هناك عددا من المشاريع خلال الفترة الماضية اكتملت حجوزاتها بإجمالي يتجاوز الـ10 آلاف وحدة سكنية، كمشروع شمال الرياض، وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح.

وتواصل وزارة الإسكان منذ مطلع العام الجاري 2017 إطلاق المزيد من المشاريع سواء فلل جاهزة، أو معارض لمشاريع البيع على الخارطة في عدد من مناطق المملكة، وذلك بهدف اكتمال مستهدف الوزارة الذي أعلنت عنها ضمن برنامج ” سكني ” بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017م، حيث تمكنت من تحقيق الرقم المستهدف والإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج ” سكني ” التي ستشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018م