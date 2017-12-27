5 خطوات لإصلاح خدوش سيارتك بسهولة

عادل الحربي(صدى):

تعد خدوش الطلاء من أهم الأسباب التي تتسبب في إزعاج مالكي السيارات، كما تزداد المشكلة ‏أكثر في حالة إهمال إصلاحها بشكل سريع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأضرار وبالتالي زيادة تكلفة الإصلاح.‏

وصنَّف متخصصون بالسيارات خدوش الطلاء إلى أربعة أنواع بحسب طبقات سطح السيارة: أولها خدوش الطبقة الملمعة، ‏وثانيها خدوش لون السيارة، ثم خدوش البطانة، ورابعاً جروح الصاج.‏

وهناك خطوات يمكن تنفيذها لإصلاح خدوش السيارات، أولها إعداد الخدوش للإصلاح، بعد التأكد من عُمق الخدوش وأماكنها، وقم بغسلها بالماء جيداً حتى تتخلص من أي مخلفات قد ‏تَزيد من عمق الضرر.‏

وثانياً، صنفرة الخدوش، فبعد تنظيف مكان الخدش بالماء، قم بعد ذلك بسنفرته بورقة صنفرة 2000 حصى رملية، وإذا كان ‏الخدش أعمق من الطبقة الملمعة يمكن الاستعانة بورقة صنفرة 1500 حصى.‏

‏وثالثاً، غسل الخدش وتجفيفه، بعد الانتهاء من صنفرة الخدوش، قم بغسله بالماء وجففه بواسطة قطعة قماش جديدة من الفايبر.‏

ورابعاً، تركيب تصحيح الطلاء، حيث يتم وضعه على عجلة التلميع الكهربائية، ثم فردها على المنطقة المخدوشة ‏لمدة 10 ثوانٍ، ثم أزل المركب سريعاً قبل أن يجف، وأعد تشغيل عجلة التلميع لمدة دقيقة مع تحريكها في جميع الاتجاهات ‏الملاصقة للخدوش.‏

وخامساً، شمع التلميع، وهي المرحلة الأخيرة من إصلاح الخدش وتكون بتوزيع طبقة من شمع التلميع عالي الجودة، وبعد فردها ‏بواسطة عجلة التلميع يتم غسل المنطقة مرة أخرى للتأكد من إزالة أي بقايا للمواد المستخدمة.‏