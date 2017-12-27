5 خطوات لإصلاح خدوش سيارتك بسهولة
تعد خدوش الطلاء من أهم الأسباب التي تتسبب في إزعاج مالكي السيارات، كما تزداد المشكلة أكثر في حالة إهمال إصلاحها بشكل سريع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأضرار وبالتالي زيادة تكلفة الإصلاح.
وصنَّف متخصصون بالسيارات خدوش الطلاء إلى أربعة أنواع بحسب طبقات سطح السيارة: أولها خدوش الطبقة الملمعة، وثانيها خدوش لون السيارة، ثم خدوش البطانة، ورابعاً جروح الصاج.
وهناك خطوات يمكن تنفيذها لإصلاح خدوش السيارات، أولها إعداد الخدوش للإصلاح، بعد التأكد من عُمق الخدوش وأماكنها، وقم بغسلها بالماء جيداً حتى تتخلص من أي مخلفات قد تَزيد من عمق الضرر.
وثانياً، صنفرة الخدوش، فبعد تنظيف مكان الخدش بالماء، قم بعد ذلك بسنفرته بورقة صنفرة 2000 حصى رملية، وإذا كان الخدش أعمق من الطبقة الملمعة يمكن الاستعانة بورقة صنفرة 1500 حصى.
وثالثاً، غسل الخدش وتجفيفه، بعد الانتهاء من صنفرة الخدوش، قم بغسله بالماء وجففه بواسطة قطعة قماش جديدة من الفايبر.
ورابعاً، تركيب تصحيح الطلاء، حيث يتم وضعه على عجلة التلميع الكهربائية، ثم فردها على المنطقة المخدوشة لمدة 10 ثوانٍ، ثم أزل المركب سريعاً قبل أن يجف، وأعد تشغيل عجلة التلميع لمدة دقيقة مع تحريكها في جميع الاتجاهات الملاصقة للخدوش.
وخامساً، شمع التلميع، وهي المرحلة الأخيرة من إصلاح الخدش وتكون بتوزيع طبقة من شمع التلميع عالي الجودة، وبعد فردها بواسطة عجلة التلميع يتم غسل المنطقة مرة أخرى للتأكد من إزالة أي بقايا للمواد المستخدمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 3 ساعات
ماتنفع هذي كلها
بس إن شاءالله القى فرصة
وأشرح لكم الطريقة الصحيحة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 3 ساعات
السيارات تتعرض لحكات فالأطراف او الصدامات الآمامية والخلفية
أحيانآ تكون حكات بسيطة تمسحها ب التنر
تحطه في عطب ابيض ولاتكثر منه
أمسح مكان الخدش إذا كان سطحي وبيروح بسرعة
بس أحذر تمسح به الصدامات الأمامية والخلفية
نهائيآ
لأنها المكان الوحيد الي مايقبل إي ماده توضع علية غير الصنفرة والرش كامل.
٢-الخدوش الي تكون غائرة شوي
وتظهر معدن السيارة
طبعآ إذا كنت بتسويها بنفسك
أول شي رح لمحل البويات علشان ياخذ نفس فصيلة البوية ع سيارتك
لأن السيارات تختلف عن بعضها والبويه لها أرقام معينه
إذا كانت الخدوش على شكل دائرة او مربعة
أول شي أغسل المكان وصنفرة ثم جففه تمامآ ورش رش خفيف
ووسع الرشه يعني مثلآ فالباب الجانبي
رش مساحة دائره الخدش وحواليه بخمسه او سته سنتيمتر
وتكون رشه وحده فقط لاغير
لاتكثر ولاتنسى تحط أكياس بلاستيكية او كراتين وتثبتها بشطرطون علشان الرشه ماتاخذ مساحة أكبر
٣-إذا كان الخدش طولي
مثلأ واحد متعمد خدش لك البويه بمسمار أو مفتاح سيارة اوسكروب
على طول جنب السيارة الكامل او مساحة بسيطة
لكن الخدش على شكل سلك طولي
هذي لها قلم خاص موجود فاالوكالةسعره٢٠٠ الى٣٠٠ريال
٤-إذا كان الخدش فسقف الغمارة
فهذا لازم ترش السقف كامل.
طبعآ أكثر مايتأثر بتغيير اللون هو الصدام الأمامي خاصة حقين الخطوط الي يسافرون واجد
بفعل السافي وأحتكاك الهوى القوي
الهواء عامل من عوامل نحت الصخر
فما بالك باالبلاستيك والنايلون
فإذا رشيته بعد الصنفرة لازم تكرر ترشه ثلاث مرات
وشكرآ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 3 ساعات
ملاحظة مهمه:
إذا رشيت السيارة كامل
او الصدامات
لازم تخليها فترة والسيارة واقفة تصل لساعات
حتى لايلتصق الغبار في بوية السيارة
ومن الأفضل إنك ماتغسل السيارة الا بعد مرور
٤٨ساعة
اما باالنسبة لرش الرفارف او الابواب
فهذي تجف بسرعة خاصة إذا حطيت لها مروحه
كهربائية