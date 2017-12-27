بالفيديو.. حلا الترك ترتدي الحجاب والعباءة في ” صباح السعودية “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الشابة حلا الترك، إعجاب المتابعين لارتداءها الحجاب والعباءة أثناء حلولها ضيفة ضمن برنامج ” صباح السعودية ” .

حرصت الترك على احترام قوانين المحطّة، إذ اعتمدت العباءة والحجاب، كالمذيعات ، وأدت حلا خلال اللقاء أغنية الفنانة الإماراتية أحلام ” حبني أو حب غيري ” ، التي كانت قدّمتها في برنامج المواهب ” Arabs Got Talent ” ، واشتهرت بها منذ 5 سنوات.

