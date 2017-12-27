بالفيديو.. حلا الترك ترتدي الحجاب والعباءة في ” صباح السعودية “
أثارت الفنانة الشابة حلا الترك، إعجاب المتابعين لارتداءها الحجاب والعباءة أثناء حلولها ضيفة ضمن برنامج ” صباح السعودية ” .
حرصت الترك على احترام قوانين المحطّة، إذ اعتمدت العباءة والحجاب، كالمذيعات ، وأدت حلا خلال اللقاء أغنية الفنانة الإماراتية أحلام ” حبني أو حب غيري ” ، التي كانت قدّمتها في برنامج المواهب ” Arabs Got Talent ” ، واشتهرت بها منذ 5 سنوات.
توق[ عدد التعليقات: 13704 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههه طالعة كنها شغالة منحاشة
ما تعرف تلبس الشيلة زين
M-512[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديها ويصلحها بس ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء انه القادر على كل شئ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.