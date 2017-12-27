محكمة مصرية: السجن 10 سنوات لدواعش كونوا ” خلية الشرقية “

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالحبس المشدد 10 سنوات، لـ 11 عنصرًا من تنظيم “ داعش ” ، لإتهامهم بقضية ” خلية الشرقية “.

وقال مصدر قضائي ، إن محكمة جنايات الشرقية قضت ،اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات على خلية مكونة من 11 عنصرًا على اتصال بتنظيم “ داعش “.

وعن تفاصيل القضية، قامت خلية مكونة من 11 عنصرًا بالتعاون مع تنظيم داعش، بديسمبر بعام 2015، بالعمل على الالتحاق بحقل الجهاد السوري والارتباط بمليشياته المسلحة هناك، وتلقي تدريبات عسكرية متقدمة والعودة للبلاد، تمهيدًا لتنفيذ مخططهم العدائي، وارتكاب أعمال إرهابية، داخلها وضد مؤسساتها وممتلكاتها ومواطنيها.