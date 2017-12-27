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مزيد فريح يدافع عن الباطن أمام الشباب في مباراة اليوم

مزيد فريح يدافع عن الباطن أمام الشباب في مباراة اليوم
ماجد محمد(صدى):

يلتقي نادي الباطن نظيره الشباب، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين في تمام الساعة الـ5:50 مساءً.

ودفع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ريكاردو ماتشادو، باللاعب مزيد فريح في حراسة المرمى.

وجاء في تشكبلة الفريق كلًا من ” مزيد فريح، نايف الظفيري، مهنا العنزي، مصعب العتيبي، تراباي، جوناثان، خالد العنزي، عبدالملك الشمري، لويس باولو، جمال الظفيري ” .

ويحل الباطن في المركز السادس برصيد 20 نقطة، ساعيًا لحصد الـ3 نقاط في مباراة اليوم ليخرج من الجولة الـ16 مثبتًا جدارته في دوري المحترفين.


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