بلدية الساحل تنظم مهرجان أسماك القحمة.. 15 جمادى الأولى

محمد بن طحيطح (صدى):

تنظم بلدية الساحل بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير مهرجان أسماك القحمة اعتبارا من 15 جمادى الأولى.

وعقد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة اجتماعا مع رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان، بحضور مدير التسويق والبرامج بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نائب أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مشبب القحطاني، لمناقشة التحضيرات لهذا المهرجان.

وأبان رئيس بلدية الساحل علي آل جلبان أن الاجتماع شهد مناقشة المقترحات لما يحتويه المهرجان مثل تشجيع للصيادين لبيع منتجاتهم، إلى جانب رحلات منظمة لجزيرة كدونبل ذات الطبيعة الساحرة، منها رحلات صيد وغوص ونزهه عبر القوارب، فضلا عن فعاليات خاصة للأسرة والطفل.

وأضاف: ” البلدية ستهيء موقع المهرجان بعد إقراره، في الوقت الذي ينتظر أن تنجر فيه سوق السمك الجديد ما يحفز الصيادين ويزيد من نشاطهم ” .

بدوره، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن المجلس بتوجيه سمو رئيسه أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد يعمل على مساعدة المراكز والمحافظات لتطوير البرامج الشتوية، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهذا الغرض.

وأضاف: ” يأتي ذلك أيضا في إطار تنوع فعاليات المنطقة الشتوية بين عدة محافظات ومراكز ساحلية وتهامية تستقطب أهالي المكان وكذلك الباحثين عن الدفء من المناطق المرتفعة، ما يحقق طموحات المنطقة في سياحة مستدامة ” .

