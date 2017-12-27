أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي عن إنجازات مركز المعلومات الوطني بالمنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير السنوي عن انجازات وأعمال فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة للعام 2017 .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مركز المعلومات الوطني بالباحة الرائد سعد بن احمد الزهراني ومساعديه .

وقدّم الرائد الزهراني شرحاً مفصلاً عن إنجازات وأعمال المركز خلال الفترة الماضية وما يقوم به من خدمات للجهات المستفيدة وإتاحة حلول وخدمات تقنية ريادية لقطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية الاخرى ، مشيراً إلى أن الفرع حصل مؤخراً على شهادة مطابقة المواصفات القياسية لأنظمة الجودة الشاملة (إيزو) ٩٠٠١ .

ونوه سمو أمير الباحة بما تضمنه التقرير من خدمات إلكترونية متطورة للمستفيدين وما حققه من إنجاز يسجل باسم المنطقة ، مشيراً إلى أن المركز يُسهم في تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من خلال تقديم بعض من خدماته للمواطنين والمقيمين في بعض القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة الأخرى, مهنئاً سموه منسوبي المركز بحصولهم على شهادة الايزو للجودة .

وفي نهاية اللقاء أعرب الرائد الزهراني عن شكره لسمو أمير الباحة على استقباله، واعداً ببذل المزيد من الجهد لخدمة المنطقة وأهلها وفق توجيهات .

حضر الاستقبال مدير مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .