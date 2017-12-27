أهالي ” لبوه ” بالباحة يطالبون المجلس البلدي بإنارة الشوارع

محمد بن شقيه(صدى):

أبدى من جديد أهالي قرية لبوه التابعة لمحافظة غامد الزناد، بمنطقة الباحة مطالبهم وتذمرهم من نقص الخدمات الأساسية التي تُمثل ضرورة الحياة الكريمة وقلة حيلتهم.

وأضاف الأهالي أن القرية في حاجة ماسّة إلى إنارة الشوارع مثل القرى الأخرى المجاورة مستغربين عدم شمول قريتهم بإنارة الشوارع وطالب الأهالي من المجلس البلدي الأسراع في تلبية مطالبهم.

كما ناشد أهالي القرية المسؤولين بتوصيل الإنارة والنظر لهم بعين الاهتمام، وتوفير كافة ما يحتاجونه من خدمات أسوة بالقرى الأخرى التابعة لبلدية غامد الزناد.