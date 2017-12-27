طبيب يحذر من وسائل منع الحمل للرجال
يستخدم بعض الرجال وسائل مختلفة لمنع الحمل، منها حبوب منع الحمل، حقن هرمون (تستستيرون وبروجستين)، أو إجراء عملية جراحية لاستئصال الحبل المنوى وغيرها من الوسائل المختلفة والتى تسبب أضرارا صحية للرجل منها العقم.
وقال الدكتور سامح فايق، استشارى طب وجراحة الذكورة جامعة القاهرة، إن الأنواع المختلفة من وسائل منع الحمل تسبب أضرارا صحية للرجل مثل هرمون (تستستيرون وبروجستين)، الذى يسبب فيما بعد ضعف القدرة الجنسية والعقم، مشيرا إلى أن إجراء عملية جراحية لاستئصال الحبل المنوى تسبب العقم نهائيا، لذلك تعتبر أفضل طريقة لمنع الحمل هو الواقى الذكرى الذى لا يسبب أضرارا صحية للرجل.
وأضاف الدكتور سامح أنه يمكن إجراء محاولة للإنجاب بعد استئصال الحبل المنوى، وذلك من خلال الحصول على جزء من نسيج الخصية لإجراء عملية حقن مجهرى، ولكن نسبة نجاحها ضعيف جدا.
وأكد، أن مرضى القلب والضغط والسمنة المفرطة ممنوعون من استخدام وسائل منع الحمل مثل حقن هرمون (تستستيرون وبروجستين)، لأنها تؤدى إلى زيادة لزوجة الدم فى الجسم، مما يحدث مضاعفات صحية خطيرة منها الإصابة بجلطة فى القلب أو المخ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40669 ] نشر منذ 4 ساعات
؟؟؟
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10249 ] نشر منذ 2 ساعتين
اي فيه ي ابؤ محمد 😊😊
فيه ابر يستخدمها الرجل
جميل[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة
معقوله الرجل يستخدم حبوب منع الحمل
الروقي[ عدد التعليقات: 238 ] نشر منذ 1 ساعة
يستخدمونها الحوثيين عيال الكلب حصلوها الجنوود معهم عند الحدود بالهبل ….
بسكوت معه وقات وحبوب منع حمل واسعافات اوليه وماء … يستخدمون حبوب منع الحمل لتخثير الدم بسرعه على مااعتقد لكن تفيدهم في الاصابات اذا اصيبوا …
المر[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 47 دقيقة
ذي حبوب الحمل عاديه حصلوها مع الحوثه لانه تخثر الدم بسرعه يستخدموها في الاصابات للرجال طلعوا ابر جديده مدري حبوب منع مافيه شي ماسووه