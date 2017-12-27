طبيب يحذر من وسائل منع الحمل للرجال

القاهرة(صدى):

يستخدم بعض الرجال وسائل مختلفة لمنع الحمل، منها حبوب منع الحمل، حقن هرمون (تستستيرون وبروجستين)، أو إجراء عملية جراحية لاستئصال الحبل المنوى وغيرها من الوسائل المختلفة والتى تسبب أضرارا صحية للرجل منها العقم.

وقال الدكتور سامح فايق، استشارى طب وجراحة الذكورة جامعة القاهرة، إن الأنواع المختلفة من وسائل منع الحمل تسبب أضرارا صحية للرجل مثل هرمون (تستستيرون وبروجستين)، الذى يسبب فيما بعد ضعف القدرة الجنسية والعقم، مشيرا إلى أن إجراء عملية جراحية لاستئصال الحبل المنوى تسبب العقم نهائيا، لذلك تعتبر أفضل طريقة لمنع الحمل هو الواقى الذكرى الذى لا يسبب أضرارا صحية للرجل.

وأضاف الدكتور سامح أنه يمكن إجراء محاولة للإنجاب بعد استئصال الحبل المنوى، وذلك من خلال الحصول على جزء من نسيج الخصية لإجراء عملية حقن مجهرى، ولكن نسبة نجاحها ضعيف جدا.

وأكد، أن مرضى القلب والضغط والسمنة المفرطة ممنوعون من استخدام وسائل منع الحمل مثل حقن هرمون (تستستيرون وبروجستين)، لأنها تؤدى إلى زيادة لزوجة الدم فى الجسم، مما يحدث مضاعفات صحية خطيرة منها الإصابة بجلطة فى القلب أو المخ.