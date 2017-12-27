موجة غضب.. وربطات عنق إثر قرار زيادة راتب رئيس وزراء كوسوفا

بريشتينا(صدى):

أثار قرار زيادة راتب رئيس الوزراء بكوسوفا راموش هاراديناي، غضب مئات الكوسوفييين، محتجين على القرار، بوضع ربطات عنق على سور مقر الحكومة، أمس الثلاثاء، بعد تصريحه حول ضرورة ارتداء ملابس رسمية وأنيقة لأن عمله يتطلب ذلك.

وعلق المتظاهرون 300 ربطة عنق، ذو ألوان وتصاميم متعددة، إضافة إلي قميص، في لفتة تحمل إشارات بازدراء، موجه نحو رئيس الوزراء.

وكان قد أقر رئيس الوزراء بمضاعفة راتبه من 1500 إلى 3000 يورو شهريًأ، بعد تصريح له، ” أنا مضطر لارتداء ربطة عنق، لا يمكنني أن أخرج مرتديا أي شيء “.

وقال قواد رواد حملة ” ما وراء الجدار ” ، المشنة ضد رئيس الوزراء، ” لا يجب أن ينسى أنه يمثل الناس الذين لا توجد عندهم مشكلة ربطة العنق، لكن لديهم مشكلة لكونهم فقراء “.